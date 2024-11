Il 18 settembre sarà a Catanzaro il presidente della commissione Lavoro della camera, Cesare Damiano

L’obiettivo dichiarato è quello di tentare una pacificazione tra le diverse anime del Partito Democratico nella provincia di Catanzaro, dopo le lacerazioni interne e la pesante sconfitta rimediata dal centrosinistra alle elezioni amministrative nella città capoluogo. E così la manifestazione promossa inizialmente dalla corrente Sinistra Pd è stata infine estesa a tutto il Partito Democratico per volere del commissario per il tesseramento Massimiliano Manfredi. La visita del presidente della commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Cesare Damiano, rappresenterà lo spunto per organizzare una festa dell’unità declinata a livello provinciale. L’esponente dell’area Orlando tornerà a Catanzaro il prossimo lunedì 18 settembre per una manifestazione che si svolgerà nel quartiere Santa Maria, lì appositamente organizzata per ristabilire un dialogo con le periferie cittadine e con i problemi reali delle persone.

La festa dell'Unità

L'iniziativa organizzata dall'associazione Il Campo, presieduta da Pino Soriero, e dal segretario di circolo Maurizio Caliguiri ha coinvolto circa una ventina di associazioni (Fnsm, Sblocchiamo la trasversale delle Serre, Naturium, Amici con il cuore, Solaria, Natura e dintorni, Arte di parte, Liberi di volare, il Caduceo, i Quaranta Ladroni, Acqua Marina) che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di dibattito a cui parteciperà anche il segretario regionale del Pd nonché commissario provinciale Ernesto Magorno e il governatore Mario Oliverio. Cesare Damiano dopo una visita nei quartieri a rischio, riceverà una delegazione degli ordini professionali e sarà a sua volta ricevuto dall’arcivescovo Vincenzo Bertolone e dall’esponente territoriale del governo, il prefetto Luisa Latella, prima di concludere la serata nella piazzetta del quartiere Santa Maria di Catanzaro.

L'imperativo è ricucire

L’imperativo è uscire dalle “stanze del potere” e riguadagnare sul campo una “credibilità” perduta in campagna elettorale durante la quale il Partito Democratico oltre a veder prevalere di gran lunga il centrodestra, ha anche smarrito per strada tesserati, segretari di circolo e la sezione giovanile del partito dimessasi in massa.

Luana Costa