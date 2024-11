Ad Andrea Amendola, espressione di Obiettivo Comune, è stato affidato il medesimo ruolo

Riunione interna a Forza Italia e alla sua diretta espressione civica Obiettivo Comune per la definizione dei ruoli all’interno del Consiglio comunale che si riunirà per la prima volta giovedì 13 luglio.

I capogruppo in Consiglio

Il consigliere Luigi Levato è stato indicato come capogruppo di Forza Italia e guiderà la pattuglia formata anche da Roberta Gallo, Carlotta Celi, Giulia Procopi e dalle new entry Giovanni Merante e Antonio Triffiletti (al posto dei designati in Giunta Cardamone e Migliaccio). Il gruppo di OC è invece formato da Andrea Amendola, che sarà capogruppo, e da Manuela Costanzo.

Gli assessori di Forza Italia e Obiettivo Comune

Forza Italia e la sua costola civica Obiettivo Comune si confermano, con il 15% complessivamente conseguito nelle elezioni comunali, il traino della coalizione di centrodestra nella città capoluogo. Gli otto consiglieri eletti (sei in FI, due in OC) e i quattro assessori designati (Ivan Cardamone, che sarà anche vicesindaco, Modestina Migliaccio, Alessio Sculco e Lea Concolino) formano la squadra messa in campo dal coordinatore provinciale nonché consigliere regionale, Domenico Tallini.

l.c.