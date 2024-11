Si presenta compatto il quadro dirigente calabrese di Forza Italia all'inaugurazione della nuova sede provinciale degli azzurri a Catanzaro, in via Lucrezia della Valle, alla presenza del portavoce dei gruppi consiliari di Camera e Senato Giorgio Mulè. Un luogo dove incontrarsi e confrontarsi anche in vista delle prossime competizioni elettorali. Dopo le provinciali di fine ottobre, Forza Italia guarda con fiducia anche alle europee prima e alle regionali poi e individuare il candidato, secondo Mulè, non sarà una impresa difficile: «ci sono tante personalità che già sono all'interno di Forza Italia o che bussano alla nostra porta. La Calabria ha espresso ultimamente 200 amministratori locali che si sono riavvicinanti a questo movimento. Altri avranno un candidato che sarà una scelta imbarazzata, noi abbiamo l'imbarazzo della scelta che proviene dalla sicurezza di avere personalità in grado di prendere per mano la Calabria e far dimenticare questi anni di buio assoluto».