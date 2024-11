In aula rossa i due consiglieri costituiranno un nuovo gruppo. Questa mattina la conferenza stampa nell’aula del Parlamento

Quella che fino a ieri era solo una vicinanza di convinzioni, ora diventa un’adesione. Il matrimonio tra il partito “Officine del Sud” presieduto da Claudio Parente e Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale è stato celebrato ufficialmente questa mattina, nel corso di un incontro con i giornalisti svoltosi nella sala stampa dell’aula del Parlamento alla presenza dell’on Giorgia Meloni e del portavoce regionale Ernesto Rapani. A capeggiare la delegazione catanzarese del movimento il suo fondatore: l’ex consigliere regionale Claudio Parente, affiancato dall’assessore comunale allo sport e all’ambiente, Giampaolo Mungo e dai due neo eletti consiglieri comunali: Giuseppe Pisano e Gironda Francesco. Presente anche il consigliere regionale Fausto Orsomarso.

Parente ha innanzitutto illustrato alla stampa le tappe e le finalità che hanno portato alla formazione del movimento a Catanzaro e che si è già radicato in 132 comuni della regione raggiungendo oltre 2300 iscritti. “Durante il nostro percorso politico nell’ambito del Pdl – ha sottolineato – abbiamo avuto modo di conoscere l’on Meloni della quale abbiamo sempre apprezzato la coerenza politica e personale tra le cose che dice e quelle che fa. Ne abbiamo anche apprezzato il carattere dimostrato nelle battaglie sostenute sia interne al partito che nelle varie tematiche sociali affrontate: dalla sacralità della vita e della famiglia, alla posizione assunta sul tema dell’immigrazione, del turismo, dell’economia e dell’ambiente. Per tutto questo, nel momento in cui abbiamo deciso di dare respiro nazionale al movimento la nostra scelta non poteva che ricadere sull’on Giorgia Meloni che ringraziamo per averci accolto così come ringraziamo il segretario regionale Ernesto Rapani e il coordinatore provinciale Rosario Aversa per la preziosa interlocuzione messa in campo per questa adesione. Amici ai quali ci affidiamo e con i quali ci impegneremo al massimo per far crescere Fratelli d’Italia nella nostra Regione”.

Giorgia Meloni si è detta entusiasta di poter allargare la famiglia di Fratelli d’Italia con l’ingresso di persone “serie, credibili, radicate sul territorio e capaci. La grande famiglia di Fratelli d’Italia sta crescendo a livello nazionale e su tutto il territorio. Tanti esponenti si avvicinano a noi, forse convinti dalla coerenza e dalla serietà delle battaglie che facciamo in nome e per conto degli italiani”. Per il portavoce regionale Rapani l’adesione del movimento “Officine del Sud” è certamente un valore aggiunto sia al nostro territorio che a livello nazionale, la sua adesione contribuirà in modo positivo alla crescita del nostro partito. A conclusione della conferenza stampa romana, i due consiglieri comunali: Giuseppe Pisano e Gironda Francesco hanno annunciato che costituiranno il gruppo “Officine del Sud - Fdi-An” in seno al Consiglio comunale di Catanzaro.

l.c.