Il gruppo consiliare del partito azzurro afferma che Fiorita e i suoi abbiano rilasciato diverse fake news: «Sorical ha comunicato all’una di notte, ma loro si sono svegliati alle 7. Zero coordinamento, zero comunicazione, zero prevenzione»

«L’amministrazione comunale, dovendo giustificare una manifesta ed eclatante incapacità, è costretta a ricorrere alle fake news», a dirlo in un comunicato stampa il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Catanzaro in merito a quanto accaduto in giornata nella città capoluogo di regione. Infatti, a causa di un guasto alla condotta idrica di Santa Domenica, Catanzaro è rimasta senz’acqua e le scuole sono state chiuse questa mattina con gli studenti già in viaggio.

I consiglieri di minoranza attaccano l’amministrazione sulla tempestività di comunicazione: «Prima fake news: Fiorita e compagni si giustificano di aver chiuso le scuole tardivamente affermando di averlo fatto non appena appresa la notizia del guasto alla conduttura di Santa Domenica: è falso! La rottura è stata comunicata da Sorical all’una di notte, ma solo alle 7 del mattino l’amministrazione ha deciso di attivarsi e chiudere le scuole, noncurante dei tanti pendolari (tra alunni e corpo docente) che si muovono verso il capoluogo già dalle prime ore del mattino. E poi, resta un dubbio: perché chiudere le scuole anche nel quartiere Lido seppur non interessato dalla carenza idrica in quanto non servito dalla stessa condotta?».

«Seconda fake news: in alcune recenti comunicazioni social, sul profilo ufficiale dell’Amministrazione comunale, si è attribuita al recente sciame sismico la responsabilità del guasto: è falso! Non ci sono notizie ufficiali in tal senso, tant’è che l’intervento in corso in queste ore è una vera e propria replica rispetto agli ultimi lavori che hanno interessato la fatiscente conduttura», prosegue il gruppo azzurro.

«Terza fake news: l’amministrazione comunale ha dichiarato di aver recentemente aggiornato il piano di evacuazione generale delle scuole: è falso! Il piano presentato, nonostante il trascorrere dei giorni con in corso lo sciame sismico, è un piano raffazzonato e male organizzato. A riprova di ciò il caso eclatante dell’Asilo Pepe (dove è stato diffuso piano copia incolla dei precedenti con responsabili della sicurezza dipendenti comunali già in pensione), delle aree di raccolta indicate laddove insistono dei cantieri (come nel caso di Viale Crotone) e i sopralluoghi effettuati nelle scuole dai tecnici comunali (conclusi senza uno straccio di attestazione tecnica)», continuano gli esponenti di minoranza.

Poi il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Catanzaro coclude: «Se dovessimo insomma dare un giudizio sulla gestione delle emergenze non potremmo che dire: zero coordinamento, zero comunicazione, zero prevenzione. Pertanto, ciò che di sicuro non è una fake news, è che questa amministrazione non perde occasione per attestarsi come la peggiore della storia della città».