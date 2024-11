Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, in corsa per la presidenza della Provincia. È quanto è venuto fuori ieri da un incontro tra i big di partito che hanno fatto quadrato attorno al nome del primo cittadino per le elezioni autunnali a Palazzo di Vetro.

All’incontro hanno partecipato il coordinatore provinciale di Forza Italia Domenico Tallini ed il coordinatore cittadino e vice sindaco Ivan Cardamone; per Fratelli d’Italia Wanda Ferro ed il coordinatore provinciale Rosario Aversa; per l’Udc il coordinatore regionale Franco Talarico ed il coordinatore provinciale e consigliere comunale Tommaso Brutto; per il gruppo del senatore Aiello, Baldo Esposito e per la Lega di Matteo Salvini una nutrita rappresentanza guidata dal coordinatore provinciale Antonio Chiefalo. Un'adesione convinta al progetto politico è venuta anche dal movimento "Officine del Sud" e dal suo leader Claudio Parente e dagli esponenti della lista "Catanzaro per Sergio Abramo" che si rifà alle posizioni del primo cittadino del capoluogo.

Nel corso dell’incontro sono stati toccati tutti gli aspetti, da quelli tecnico-organizzativi a quelli più specificatamente politici, avendo la coalizione di centro-destra l’obiettivo di giungere a tale appuntamento elettorale -da tutti i presenti considerato strategico-con un progetto e con idee concrete per una vittoria nettamente a portata di mano.

Da segnalare l'intervento del neo coordinatore provinciale della Lega, Antonio Chiefalo, che ha ribadito la disponibilità del suo partito a contribuire alla realizzazione di un programma per il rilancio della Provincia di Catanzaro, manifestando interesse ad una collaborazione e ad un percorso condiviso finalizzato alla individuazione di iniziative in grado di promuovere lo sviluppo del territorio.

l.c.