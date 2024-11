Domani, 28 marzo, alle 10.30 si riunirà il Consiglio comunale per discutere dieci punti all’ordine del giorno

Si torna domani in aula a Catanzaro per un Consiglio comunale convocato in seduta straordinaria alle 10.30. Il secondo appello è stato fissato dal presidente Ivan Cardamone giovedì 30 marzo alle 10.30.

Oltre agli immancabili debiti fuori bilanci scaturiti da sentenze del Tribunale o del Giudice di Pace – ben cinque provvedimenti dovranno essere votati nella seduta di domani – nell’ordine del giorno sono state inserite cinque proposte deliberative che riguardano la tassa sui rifiuti (Tari). Con la prima si chiede all’assemblea l’approvazione di alcune modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti; con la seconda il placet sul piano economico finanziario e infine la determinazione delle tariffe per l’anno 2017.

Completano l’ordine del giorno la richiesta di applicazione dell’art. 76 del regolamento comunale di polizia mortuaria per il compianto maresciallo dei Vigili urbani Paolo Procopio deceduto nell’espletamento delle sue funzioni e l’approvazione definitiva degli studi di microzonazione sismica livello 1 e delle condizioni limite di emergenza.

Luana Costa