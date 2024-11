Sarà consegnata entro il mese di settembre la relazione che la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone è stata invitata a stilare dal Comune di Catanzaro sull’edificio storico dell’ex Maddalena. Questa mattina si è svolto il sopralluogo nell’immobile voluto dal sindaco Sergio Abramo dopo l’avvio della petizione popolare promossa dall’associazione Italia Nostra in difesa dello storico edificio che, beneficiaria di un finanziamento statale, sarà trasformato in sede di alloggi per le forze armate e le forze dell’ordine.

Il vicesindaco Ivan Cardamone e il capo di gabinetto Antonio Viapiana hanno accompagnato il rappresentante della Soprintendenza, l’architetto Francesco Vonella, nel corso delle verifiche alle quali hanno partecipato anche il dirigente del settore gestione del territorio, Guido Bisceglia, e i consiglieri comunali Enrico Consolante, Gianmichele Bosco e Antonio Triffiletti. Presenti anche gli architetti Maria Adele Teti e Oreste Sergi Pirrò. L’architetto Vonella ha preso atto delle condizioni della struttura raccogliendo un’ampia documentazione fotografica in tutti e tre i piani dell’edificio. Da segnalare manufatti in cemento-amianto, risalenti alla metà del Novecento, presenti in varie parti della costruzione. L’edificio è datato fine degli anni ’20 (sempre del Novecento).

«Il sopralluogo – ha affermato Cardamone – è stato fortemente voluto dal sindaco Abramo per capire quali sono le soluzioni migliori e più “intelligenti” per il recupero dell’edificio grazie al finanziamento ministeriale da un milione 900mila euro. Come ha sempre sottolineato lo stesso Abramo, l’intenzione dell’amministrazione è quella di rispettare in tutto e per tutto il contesto storico della zona e le indicazioni che potranno eventualmente arrivare dalla Soprintendenza, che ringraziamo per la disponibilità».

