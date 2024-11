Gli incarti sono stati trasmessi all’ufficio centrale elettorale che dovrà ora completare lo scrutinio

Sono state sospese le operazioni di scrutinio nel seggio 81 allestito nella scuola media di via Crotone a Catanzaro Lido. Trascorse ormai 20 ore dalla chiusura delle urne il segretario comunale Vincenzina Sica ha emanato un provvedimento con cui sospende le attività di scrutinio assegnando il compito di completare lo spoglio all’ufficio elettorale centrale elettorale presieduto dal presidente della sezione penale del Tribunale Alessandro Bravin. L’organo si è insediato per compiere le verifiche sui verbali redatti nelle 90 sezioni allestite in tutta la città. La sospensione si è resa necessaria per accelerare le procedure e dichiarare ufficialmente i due candidati a sindaco che dovranno affrontare la fase del ballottaggio. Ancora adesso infatti i dati non sono stati dichiarati definitivi.

Luana Costa