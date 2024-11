Ieri la giunta ha deliberato l’implementazione della struttura particolare di Sergio Abramo prevedendo la nomina di una nuova figura

Si sta per arricchire di un nuovo elemento lo staff del sindaco. Nel corso della riunione di ieri la giunta oltre a deliberare gli atti necessari per la concessione in comodato d’uso dell’immobile in via San Brunone di Colonia a favore del Provveditorato regionale, ha infatti adottato anche un atto volto alla nomina di un nuovo collaboratore.

L’implementazione dello staff

Il sindaco ha infatti ritenuto necessario “implementare l’ufficio prevedendo l’inserimento nell’organigramma di una ulteriore unità lavorativa che supporti l’attività di indirizzo e controllo dell’organo politico nel settore lavori pubblici con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, ascritto alla categoria giuridica “D1”, con impiego a tempo pieno e determinato secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali per i lavoratori dipendenti dagli enti locali.

Ufficio di staff e segreteria particolare

La nuova figura si affiancherà ai collaboratori già nominati con decreto sindacale il 14 luglio scorso e che sono andati a comporre la segreteria particolare e l’ufficio di staff del primo cittadino: Antonio Viapiana titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con inquadramento nella categoria dirigenziale; Andrea Celia Magno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con inquadramento nella categoria D1 e profilo professionale di istruttore direttivo; Francesco Chiarella con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con inquadramento nella categoria C e profilo professionale di istruttore amministrativo e Francesco Scarpino con contratto di lavoro a tempo determinato con inquadramento nella categoria A e profilo professionale di autista.

Il nuovo collaboratore

Bocche cucite sul nome del professionista che a breve sarà nominato dal sindaco per supportare le attività del settore Lavori Pubblici e con il preciso incarico di intercettare i finanziamenti comunitari. Pare che un nome ben preciso circoli all’interno degli uffici del palazzo comunale. L’incarico sarà conferito senza esperire nessuna procedura selettiva per una durata coincidente con quella del mandato amministrativo.

Luana Costa