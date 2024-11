La misura è prevista nell’ambito del Pon Inclusione e mira al contrasto della povertà attraverso l’assegnazione di sussidi a soggetti svantaggiati

L’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva e la prosecuzione del progetto di accoglienza di minori stranieri non accompagnati sono stati al centro della seduta odierna della giunta, presieduta dal vicesindaco Gabriella Celestino, assistito dalla segretaria Vincenzina Sica. Su proposta del settore politiche sociali, diretto da Saverio Molica, è stato dato il via libera alla presentazione della domanda di ammissione al finanziamento a valere sul Pon Inclusione e le relative proposte d’intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico a soggetti in difficoltà - da presentare in adesione all’avviso pubblico diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Contestualmente è stata approvata la proposta progettuale presentata dal Comune, ente capofila dell’ambito di Catanzaro, per l’importo complessivo di circa 3milioni 228mila euro per il triennio 2017-2019.

Su proposta dello stesso settore, è stata varata la presa d’atto del decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2016 da cui risulta che il comune di Catanzaro è stato autorizzato alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017-2019 per il progetto finalizzato all’accoglienza di venti minori stranieri non accompagnati nell’ambito del sistema Sprar. Con la stessa delibera, è stato assunto l’impegno di procedere ai successivi atti per l’espletamento e la definizione della gara per l’individuazione dell’ente attuatore a cui affidare i servizi di accoglienza. Sempre su proposta del settore politiche sociali, la giunta ha approvato la convalida del rendiconto economico relativo al rimborso per i maggiori oneri sostenuti dal Comune per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas per l’anno 2015, per un importo di circa 9mila 700 euro.

Su proposta del settore Grandi opere, diretto da Gennaro Amato, sentita la relazione dell’assessore Rossana Gnasso, è stato dato l’ok alle adesioni alle manifestazioni di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici, di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 427 del 10 novembre 2016, e degli edifici di interesse strategico (OCDPC 344 del 9 maggio 2016). Su proposta del settore patrimonio, diretto da Andrea Adelchi Ottaviano, illustrata dall’assessore Filippo Mancuso, è stata approvata la rettifica della deliberazione di giunta comunale n. 267 del 28 giugno 2016 relativa a legittimazione ed affrancazione di un terreno gravato da uso civico.

La giunta ha poi dato l’ok - su proposta del settore Pubblica istruzione, diretto da Giuseppina Casalinuovo, ascoltata la relazione dell’assessore Lea Concolino - alla concessione di patrocinio gratuito per la prima edizione del progetto/concorso “Certamen Magna Graecia” organizzato dal Liceo Classico Galluppi. Infine, l’esecutivo, sentite le relazioni dell’assessore Alessio Sculco, ha accolto le nove proposte dell’area legale-amministrativa e avvocatura, diretta da Saverio Molica, concernenti contenzioso con privati.

l.c.