Svelato il nuovo coordinamento cittadino. Ospiti Cannizzaro e Nicolò

E' stato presentato a Caulonia Marina il nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia. Ospiti il coordinatore regionale Jole Santelli e i consiglieri Francesco Cannizzaro e Alessandro Nicolò, probabili candidati nelle liste calabresi alle imminenti elezioni politiche.

A Caulonia il coordinatore azzurro sarà Rocco Femia. Due i vice-coordinatori: Antonella Caraffa e Alessandro Vartolo. Il nuovo coordinamento locale FI è composto da giovani, volti noti della società civile e del mondo produttivo, ed esponenti di esperienza istituzionale. Come il vicesindaco Domenico Campisi, l'ex primo cittadino Domenico Lia e Salvatore Cirillo, dell'associazione giovanile cauloniese. "Abbiamo un ruolo di grande responsabilità - ha espresso Femia - operare per il completo rilancio del partito e lavorare quotidianamente per il bene della nostra terra".