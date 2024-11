Via libera del Consiglio dei ministri, riunito oggi in Prefettura a Reggio Calabria, al decreto legge sblocca cantieri. Via libera all'unanimità da parte del Consiglio dei ministri anche al decreto legislativo sulla sanità definito "decreto Calabria", annunciato e voluto dal ministro della Salute Giulia Grillo per «rimettere ordine». Lo si apprende da fonti di governo. La rappresentante del dicastero ha parlato durante la visita di questa mattina al Grande ospedale metropolitano della città dello Stretto di un disastro da un punto di vista della sanità ritenendo necessario un intervento del Governo.

