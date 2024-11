L'assemblea del civico consesso è stata convocata per il 20 febbraio. Ecco i punti all'ordine del giorno

Il presidente del consiglio comunale di Catanzaro sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato per martedì prossimo 20 febbraio alle ore 12, l’assemblea del civico consesso. La riunione si terrà nella sala del consiglio provinciale del palazzo di vetro per l’indisponibilità dell’aula rossa di palazzo de Nobili. Undici gli argomenti posti all’attenzione dell’assemblea comunale: modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;l’approvazione del piano economico finanziario della Tari per l’anno 2018 e le determinazione delle tariffe della Tari per l’anno 2018. Completano l’ordine del giorno sei delibere di debiti fuori bilancio, le comunicazioni del Presidente e la lettura dei verbali delle sedute precedenti.

l.c.