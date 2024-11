Si svolgerà il 24 luglio alle ore 18, presso l’hotel 501 di Vibo Valentia, l’incontro-dibattito dal tema 'Regione Calabria e politica. Presente grigio, futuro azzurro'

All'incontro, previsto il 24 luglio, interverranno il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, l’On. Jole Santelli coordinatrice regionale di Forza Italia, Wanda Ferro e Nino Foti vice-coordinatori, dei parlamentari calabresi Antonio Caridi, Giuseppe Galati e Roberto Occhiuto.

Parteciperanno consiglieri regionali, provinciali, sindaci e amministratori comunali. Concluderà i gli interventi, il senatore Altero Matteoli, figura nazionale di punta di Forza Italia.



L’iniziativa – come si legge in un comunicato di Giuseppe Mangialavori - nasce per effettuare una breve ricognizione su questi primi mesi di esperienza governativa regionale del centrosinistra e ‘per allargare gli orizzonti verso il futuro della Calabria’.

Non mancherà un esplicito riferimento alla condizione del Vibonese, con particolare attenzione al caso dell’ente Provincia di Vibo Valentia. Infine, durante l’iniziativa saranno promossi spunti di riflessione sulla riorganizzazione del centrodestra.

Tutto ciò ‘per individuare un percorso politico di speranza e un progetto teso alla crescita locale e nazionale, nella ferma convinzione che la politica continui ad essere l’unica arma per cambiare il mondo, ad incominciare da quello che ci circonda’.