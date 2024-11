Ha deciso di lasciare lo scranno più alto e prestigioso del Consiglio comunale di Cetraro Carmine Quercia, spiegando le sue motivazioni e attribuendo la sua scelta alle condizioni politiche inadeguate.



«Ho sempre considerato la politica - sottilinea Quercia - come servizio verso il prossimo e la comunità. Ho assunto decisioni non facili ed ho cercato, sempre, con la massima lealtà e coerenza di compiere il mio dovere verso il mio paese.Quando le condizioni politiche richiedono coraggio, lungimiranza, visione e rispetto non si può che ragionare a bocce ferme».



«Ho scelto di dimettermi per senso di responsabilità e correttezza verso i consiglieri comunali e verso la città. Ho scelto di dimettermi per sgomberare il campo da qualsiasi attacco strumentale alla massima assise cittadina che ho guidato con il massimo impegno. Tra poco tempo - continua - inizierà la mia terza campagna elettorale che mi vedrà impegnato su un fronte di rilancio e svolta della nostra città, altro che slogan e chiacchiere. Un progetto a cui stanno lavorando le migliori energie e su cui ho deciso di investire tutte le mie forze. Ringrazio tutti i consiglieri comunali, il sindaco e la giunta, il segretario comunale, i dipendenti tutti e l’ufficio segreteria per la loro preziosa collaborazione».



«Mi sento onorato di aver rivestito la più alta carica istituzionale della città e ritengo, nonostante le numerose difficoltà, di averlo fatto con la passione, trasparenza, l’impegno e l’umiltà che mi appartengono. Ho cercato, in un contesto politico- amministrativo difficilissimo di dare il mio piccolo contributo per ripristinare partecipazione e per mantenere alto il prestigio delle istituzioni. Se ho fatto bene non sta a me dirlo. Se ho sbagliato chiedo scusa»