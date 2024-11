Gerardo Mario Oliverio, classe 1953, è il candidato alla presidenza della regione Calabria per la coalizione di centrosinistra per le elezioni regionali del prossimo 23 novembre.

La carriera politica - La sua storia politica ha inizio nel suo paese, San Giovanni in Fiore, fin da giovanissimo partecipando ai movimenti studenteschi per promuovere lavoro e sviluppo in Calabria. Nel 1980 è eletto al consiglio regionale nelle file del PCI. Confermato alle elezioni successive, nel 1986 è assessore nella Giunta presieduta da Francesco Principe. Su sua iniziativa sono stati approvati importanti programmi e provvedimenti legislativi (programmi di settore, legge di snellimento delle procedure, sull'agriturismo, di sostegno ai giovani agricoltori, di ammodernamento delle infrastrutture rurali, di ricapitalizzazione delle aziende agricole ed altro).

Nel 1990 viene eletto sindaco di San Giovanni in Fiore. Per quattro legislature consecutive (dal 1992 al 2006) è deputato: è promotore, tra l’altro, della prima legge sulla Montagna (Legge 97/94), primo firmatario della legge istitutiva del Parco Nazionale della Sila nonché co-autore di numerosi provvedimenti a favore del Mezzogiorno (sostegno alle imprese, promozione dell'imprenditoria, credito d’imposta). Dal 1997 al 2001 ha assunto la carica di segretario della Federazione Provinciale dei DS. È stato eletto presidente della Provincia di Cosenza per la coalizione di centrosinistra nel Giugno del 2004, con il 62% dei voti. Confermato a tale carica alle elezioni del 2009.

La candidatura alle regionali e le primarie -Il 29 luglio 2014 ufficializza la sua candidatura alle primarie del centrosinistra calabrese, indette per eleggere il candidato presidente della regione Calabria alle regionali del novembre 2014. Le Primarie si sono svolte il 5 ottobre 2014 e sono state vinte da Oliverio con il 55,1% dei voti che sconfigge così gli altri due candidati Gianluca Callipo e Gianni Speranza.

