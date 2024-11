Si è tenuto questa mattina l’incontro con i ministri dell’Interno e della Pubblica amministrazione, Alfano e Madia. Tema principale la riorganizzazione della rete delle Prefetture

Esprime soddisfazione il deputato Pd, Bruno Censore, dopo l’incontro, tenutosi questa mattina a Roma, con i ministri dell’Interno e della Pubblica amministrazione, Alfano e Madia per discutere della riorganizzazione delle Prefetture.

«Il governo - dichiara Censore - non ha ancora formalizzato alcuna lista delle Prefetture che dovrebbero eventualmente chiudere. Già nei giorni scorsi era emerso in maniera tangibile il segnale di apertura e di attenzione che il governo aveva dimostrato verso le istanze dei parlamentari che avevano chiesto che i provvedimenti riguardanti le Prefetture avessero come punto di riferimento i principi della “riforma Madia” dai quali, ne siamo certi, possono scaturire provvedimenti più razionali, capaci di coniugare l’esigenza di riordino della Pa con soluzioni più funzionali per quei territori, quale ad esempio quello della provincia di Vibo Valentia, caratterizzati da note e annose complessità’.

Continua a leggere su Il Vibonese