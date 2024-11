«Accolgo con grande soddisfazione la notizia della presentazione di una nuova proposta di legge regionale sulla città unica di Cosenza: la mia è decaduta perché non sono più consigliere regionale non certo perché, come scrive qualcuno, fosse frettolosa». Lo afferma in una nota Simona Loizzo, deputato della Lega.

«Siamo stati noi ad aprire il dibattito e a presentare, devo aggiungere con il sostegno esplicito solo di qualche altra forza politica del centrodestra, la prima proposta di legge. La mia proposta di legge prevedeva ovviamente la possibilità di emendamenti, l'audizione dei sindaci, una forte discussione politica e legislativa».

«Sono naturalmente contenta che i consiglieri regionali ripresentino una nuova proposta che spero possa essere approvata, anche se ho dubbi sul fatto che i consigli comunali approvino le necessarie delibere. Sono certa che solo la città unica potrà salvare il territorio», ha concluso la deputata calabrese.