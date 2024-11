«Con l’obiettivo di salvaguardare l’unità del Partito democratico in vista dell’importante appuntamento amministrativo, sentito il segretario provinciale e i rappresentanti istituzionali del territorio, ho disposto il commissariamento del circolo di Chiaravalle Centrale». Lo dichiara il commissario regionale del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano.

«Questa scelta – spiega – si è resa necessaria per riportare serenità nell’intera comunità democratica e rasserenare il clima politico organizzativo in vista delle prossime elezioni amministrative. Il gruppo dirigente del Partito democratico deve guardare con responsabilità a questa scadenza. Diventa quindi fondamentale evitare spaccature e divisioni per mettere in campo una proposta politica unitaria che guardi alla risoluzione dei problemi e ai bisogni dei cittadini e non all’interesse del singolo o di gruppi. Il circolo, in questa fase così delicata e importante, sarà guidato dal consigliere regionale Libero Notarangelo».