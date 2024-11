Si è riunita a palazzo Campanella la Commissione 'Bilancio', presieduta da Giuseppe Aieta, in vista del Consiglio regionale di martedì prossimo. Quattro le proposte di legge che hanno avuto il voto favorevole dell’organismo

Via libera, a maggioranza (con l’astensione del consigliere Arruzzolo) e dopo un intenso dibattito alle “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”, illustrate in aula dall’assessore regionale alle Infrastrutture Roberto Musmanno e che avevano a avuto l’ok dalla Commissione “Ambiente”. Si tratta di una legge di sistema in cui i servizi sono organizzati ed erogati all’interno di un unico bacino territoriale ottimale regionale. “Una scelta politicamente incisiva – ha detto Aieta - che condurrà verso una programmazione ed una gestione razionale ed efficiente dei trasporti pubblici locali in Calabria nel segno del progresso e dell’innovazione”.

Unanime il consenso per la proposta di legge della giunta regionale che stabilisce il differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di legge regionale. “Tale provvedimento dispone il differimento di sei mesi dei termini. L’auspicio - conclude il presidente della Commissione - è che si possa tornare ad una gestione ordinaria, mettendo fine al ricorso programmatico al regime delle proroghe”.

Disco verde ad un’altra proposta proveniente dalla giunta che disciplina il riordino di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità. Il provvedimento è diretto ad accelerare l’istituzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica regionale, conseguente all’accorpamento delle cinque Aziende provinciali. “Tutto questo - spiega Aieta - eliminando alcuni passaggi procedurali che rischiano di rallentare oltremodo il processo di istituzione del nuovo Ente”.



Via libera all’unanimità, infine, alla proposta di legge per la valorizzazione e il potenziamento del turismo religioso e del sistema dei santuari mariani presenti sul territorio calabrese.

Riccardo Tripepi