L'ex ministro dell'Interno torna in regione per avviare la campagna elettorale del centrodestra. Il 24 agosto sarà a Crotone, Catanzaro e Reggio

Matteo Salvini torna in Calabria per aprire la campagna elettorale della Lega in vista delle elezioni comunali e della consultazione referendaria sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre.

Il tour del leader del Carroccio inizierà lunedì 24 agosto da Crotone. Alle 10.30 è prevista una passeggiata sul lungomare della città pitagorica, mentre alle 11, al molo del Porto vecchio, avverrà la presentazione della lista della Lega che supporterà il candidato sindaco Antonio Manica.

Subito dopo, Salvini raggiungerà Catanzaro, dove alle 15 è in programma il convegno/incontro della Filb (Federazione italiana locali da ballo) al “Miraya”, sul lungomare di Catanzaro Lido. La tappa calabrese dell'ex ministro dell'Interno si concluderà a Reggio Calabria.

Alle 18.30, alla Luna ribelle, sul lungomare della città, è prevista la presentazione del candidato sindaco, Antonino Minicuci, e degli aspiranti consiglieri comunali della Lega.