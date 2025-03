Primi indizi per il candidato a sindaco di Forza Italia che sfiderà la coalizione civica, democratica e riformista. Superate le diatribe interne tra Cassano centro e Sibari, il partito di Forza Italia scende in campo e annuncia battaglia per la prossima corsa alla conquista del Palazzo di Città.

Intanto si lavora per la composizione delle liste che sosterranno il proprio candidato, soprattutto consolidando l’idea politica su cui si lavora da mesi. A conclusione di una riunione tra il segretario provinciale, Gianluca Gallo, e i commissari di Cassano Centro e Sibari, rispettivamente Liborio Bloise e Francesco Ciliberto, si è determinato che a coordinare la campagna elettorale, unitamente alla segreteria provinciale, saranno proprio i due reggenti delle sezioni comunali da diverse settimane già seduti al tavolo del confronto con altre forze politiche e sociali.

Intanto, per come anticipavamo, Liborio Bloise ha abbandonato l’idea della propria candidatura, come uomo di partito ha privilegiato l’unione del partito anteponendolo a tutto. Probabile anche che il poco gradimento da parte dei sibariti possa aver influenzato il “passo indietro”. In una assemblea di iscritti e simpatizzanti prevista nei prossimi giorni, il partito ufficializzerà il proprio candidato che, secondo una nota diffusa, sarà «espressione del mondo delle professioni e dell’impegno sociale, con robuste competenze amministrative e manageriali». Una figura, si legge ancora, che possa essere una “credibile alternativa alla maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale attualmente in carica.”

Un identikit che identifica sempre più il cassanese Gianpaolo Iacobini, nella nota definito “figura esterna” (tradotto in politichese, candidato di superamento), attuale amministratore unico delle Terme Sibarite di Cassano All’Ionio e delle Terme Luigiane di Acquappesa. Indizio forte che arriva direttamente anche dall’interessato che, sul proprio profilo social, postando una foto, ironizza con un “in moto”.