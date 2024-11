«Articolo Uno sostiene a Cosenza la candidatura a sindaco di Franz Caruso». Lo riferisce il segretario regionale di Articolo 1, Berto Liguori.

«Riteniamo infatti - spiega Liguori - che la proposta del nome di Caruso, giunta al tavolo del centrosinistra dal Pd, debba essere sostenuta con convinzione e soddisfazione. La città di Cosenza, per la sua storia e per la complessità della sfida attuale, merita la costruzione di una coalizione civica e progressista, ispirata dai migliori valori e dalle migliori tradizioni che hanno saputo in passato governarla, che credibilmente possa proporsi all’elettorato in vista delle elezioni amministrative di ottobre. Per Articolo Uno - conclude Liguori - la costruzione di un nuovo campo del centrosinistra è la stella polare da seguire e sostenere. Pensiamo che su Cosenza sia stato compiuto un buon lavoro di proposta e di sintesi anche per la capacità mostrata nel chiudere una discussione che è stata lunga ed articolata».



