L’ex sindaco di Gioia Tauro Renato Bellofiore a giugno riproverà a indossare nuovamente la fascia tricolore comunale. In questo momento, i suoi avversari politici sono: Mariarosaria Russo, Simona Scarcella e Rosario Schiavone. L'attenzione principale del candidato sarà rivolta alla sanità.

«Il nostro impegno prioritario è la difesa e il potenziamento dell'ospedale “Giovanni XXIII” - afferma il cinquantaquattrenne Renato Bellofiore –. Questa struttura è vitale per la nostra comunità, e vogliamo assicurarci che sia equipaggiata per offrire le migliori cure possibili ai cittadini. Crediamo fermamente che la salute debba essere al primo posto nelle priorità di ogni amministrazione. Questa focalizzazione sulla salute si contrappone fermamente al sistema che ci ha governato negli ultimi anni e che ha contribuito al declino del settore sanitario chiudendo gli ospedali e tagliando sulle prestazioni e sui servizi sanitari».

Renato Bellofiore, supportato da due o probabilmente tre liste civiche, sta interagendo in modo costante con i cittadini «attraverso incontri diretti e iniziative concrete come il seminario “Conoscere per Governare”, dove si rendono edotti i candidati consiglieri sull’importanza degli atti amministrativi comunali, dimostrando un forte impegno al fine di garantire alla città dei consiglieri comunali informati e consapevoli».

Poi, Bellofiore sottolinea: «Cosa differenzia la nostra amministrazione dalle altre precedenti, è che noi manteniamo le promesse fatte. Durante il nostro mandato dal 2010 al 2014, abbiamo realizzato numerose opere pubbliche e migliorato i servizi, come il potenziamento dell'Ospedale Giovanni XXIII mediante l’apertura nell’aprile 2014 del reparto di Medicina interna, l'introduzione della raccolta differenziata, numerose opere pubbliche tra cui il lungomare e l'apertura di un centro di aggregazione comunale per persone con disabilità, vitale per le famiglie, in particolare per quelle con minori diversamente abili».

Lo schieramento guidato da Bellofiore intende avere un approccio pragmatico e incentrato sull’azione: « La nostra priorità è lavorare per il benessere della comunità, non cercare attenzione attraverso eventi simbolici. Chi vota per noi sa che non siamo politici da promesse vuote, bensì siamo un’amministrazione del fare. Il voto per noi è per una Gioia Tauro più moderna, smart e al passo con i tempi. Avevamo promesso in campagna elettorale, durante il mio precedente mandato, che avremmo realizzato la copertura della Tribuna dello Stadio Polivalente, un nuovo lungomare così come l'apertura di un museo archeologico e sono state tutte cose che abbiamo realizzato migliorando la qualità della vita dei cittadini».