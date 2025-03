Il centrodestra di Lamezia si affida ai vertici romani dei partiti sulla scelta di un candidato unitario. I nomi sono due: Mario Murone, noto avvocato penalista e professore universitario ed Emanuele Ionà, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia, imprenditore nel settore automobilistico. Nelle ultime ore è poi spuntata anche l’ipotesi Domenico Furgiuele, deputato della Lega, avanzata in una nota stampa dal Pli (Partito liberale italiano) di Lamezia Terme.

L’incontro, che dovrebbe tenersi domani, vedrà riuniti i responsabili nazionali degli enti locali dei partiti Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d’Italia e Lega. Messo da parte per incandidabilità il nome dell’ex sindaco Paolo Mascaro, la partita contro un centrosinistra che si è, gioco forza, riunito intorno all’ex sindaco Doris Lo Moro, il centrodestra ha deciso di giocarla portando sul tavolo due professionisti e, forse, un politico di mestiere.

Nel corso di una recente intervista il professore Murone ha manifestato una certa disponibilità dichiarando: «Sono stato contattato in ottobre e ho dato la mia disponibilità a valutare una eventuale candidatura, rimasta fino ad oggi. Il centrodestra ancora sta dialogando per cercare di individuare un candidato unitario su una rosa di nomi sul tavolo. Ovviamente se e quando dovessi arrivarmi la proposta valuterò perché chiaramente devono verificarsi alcune condizioni. Non mi sono mai spostato da questa posizione e continuo a valutare tutto quello che sta accadendo. Vedremo quindi. Valuteranno le forze politiche del centrodestra e valuterò io se accettare la candidatura se e quando mi verrà proposta».

Dal canto suo Ionà si mostra più istituzionale e si rimette alla volontà del suo partito e di tutta la coalizione. Entrambi i candidati, a domanda diretta, hanno risposto di non avere ancora ricevuto proposte ufficiali. Nelle prossime ore anche il centrodestra potrebbe ufficializzare un nome.