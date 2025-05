In corsa Doris Lo Moro per il centrosinistra, Mario Murone per il centrodestra e Gianpaolo Bevilacqua con un polo civico. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Elezioni comunali a Lamezia Terme, la quarta città calabrese per numero di abitanti si prepara ad eleggere il successore di Paolo Mascaro. La sfida elettorale vede contrapporsi per il centrosinistra Doris Lo Moro sostenuta da cinque liste; Mario Murone candidato di centrodestra, supportato da sei liste e Gianpaolo Bevilacqua candidato sindaco per un polo civico di area centrodestra con tre liste.

Alle precedenti amministrative, svoltesi nel 2019, i candidati a sindaco erano stati sei, con 12 liste a supporto. Prove di campo largo dunque nel centrosinistra con una coalizione formata da Pd, Movimento 5 stelle, Azione, Per vivere bene ed Era Ora per un totale di 120 candidati consiglieri.

Mentre nel centrodestra il rischio più grande è quello della frammentazi one. L'avvocato Murone guida la coalizione del centrodestra ufficiale con Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Calabria Azzurra e Lamezia Domani che esprime 144 candidati mentre Bevilacqua, già vicepresidente della provincia di Catanzaro, guida una coalizione formata dalle liste Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo, Indipendenza e Lamezia nel cuore-Italia del meridione, per un totale di 66 candidati. In questa tornata, gli aventi diritto al voto sono 61.256.