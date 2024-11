Andrea Cuzzocrea è il candidato a sindaco della lista di "Mezzogiorno in movimento" alle elezioni comunali di Reggio Calabria. Lo ha deciso all'unanimità il direttivo del Movimento composto da Andrea Cuzzocrea, Mimmo Gangemi, Ilario Ammendolia, Gianpaolo Catanzariti, Pierpaolo Zavettieri, Margherita Tripodi, Enzo Caccavari, Pasquale Simari e Rosario Condarcuri, a seguito della riunione degli iscritti del primo luglio scorso, in cui si è stabilito di partecipare, ovunque possibile, alla tornata elettorale prossima con un candidato a sindaco.

Cuzzocrea era presidente di Confindustria Reggio Calabria, carica dalla quale si dimise nel 2017 poche ore dopo che una delle aziende di cui è comproprietario fu raggiunta da una interdittiva antimafia. Per quella vicenda la società poi fu ammessa, una delle prime a ottenerlo, al controllo giudiziario. «Il movimento - si legge in una nota di "Mezzogiorno in movimento" sente di dover iniziare a confrontarsi con i cittadini e proporre le proprie idee cercandone la condivisione, portando alla base del proprio impegno una strenua lotta in difesa del buon nome della città e dei paesi del Mezzogiorno, dove sicuramente esiste la ‘ndrangheta, ma questa non può trasformarsi in alibi dietro cui nascondere la storica inettitudine e la subalternità delle classi dirigenti».