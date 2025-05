Ospite dello speciale elezione di LaC, la consigliera comunale di Cosenza Bianca Rende ha commentato i primissimi dati che vedono Sandro Principe avanti con il 60% dei voti e a seguire Marco Ghionna con il 18% e Giovanni Bilotta con il 16%. «Il dato riferito a Ghionna - dice Rende - mi sembra troppo basso per essere commentabile. Il referendum per la città unica ha condizionato le elezioni. Questo ha determinato una frazione con il Pd locale. Rende è stata gestita come “poco importante” rispetto agli altri Comuni al voto, a parte le visite di Salvini e Conte è stato tutto molto localizzato. Ovviamente ci saranno conseguenze: non so se domani Caruso potrà rivendicare il proprio posto come candidato alla Regione. Molto coerente invece la posizione dei Cinque Stelle»