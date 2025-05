La candidata a sindaco, sostenuta dal M5S e dalla lista composta da Sinistra per Rende e Rifondazione comunista, presenta il suo progetto politico su LaC Tv: «I nostri sono comizi dell’amore, gli altri accolgono i responsabili dello scioglimento per mafia»

Ultimo appuntamento oggi della trasmissione Dentro La Notizia con gli aspiranti primi cittadini di Rende (qui il link della puntata). Ospite di Pier Paolo Cambareri, la candidata a sindaco Rossella Gallo, sostenuta da due liste: la prima è quella del Movimento Cinque Stelle, la seconda è composta da Sinistra per Rende e Rifondazione comunista.

«È stata una scelta ragionata e pensata, ma allo stesso tempo anche molto coraggiosa», risponde Rossella Gallo alla domanda di Pier Paolo Cambareri sulle motivazioni alla base della decisione di candidarsi alla carica di sindaco di Rende e, in merito alle forze politiche che la sostengono, precisa: «A tenerci uniti è l’amore per la nostra Rende».

Rossella Gallo è molto orgogliosa del fatto di essere l’unica donna tra gli aspiranti primi cittadini: «Le donne rappresentano il 50% della popolazione mondiale. Con la nostra proposta politica vogliamo dimostrare che anche le donne sono in grado di amministrare la cosa pubblica».

Rossella Gallo immagina il Municipio di Rende come un palazzo di cristallo: «La trasparenza è una nostra priorità. Il Comune appartiene ai cittadini e non può continuare a essere gestito dai soliti gruppi di potere».

Rossella Gallo e i comizi dell’amore di pasoliniana memoria

Una macchina e due altoparlanti. La candidata sindaco Rossella Gallo parla del quotidiano rapporto con i cittadini e rievoca Pier Paolo Pasolini: «I nostri sono i “comizi dell’amore”. Anche se la sfida che ci attende è molto difficile, ci sforziamo di far capire ai cittadini quanto sia grave la situazione in cui si trova il Comune di Rende. Nelle liste dei miei competitor hanno trovato posto i responsabili dello scioglimento per mafia che si è abbattuto sulla città, ma di questo, purtroppo, si parla troppo poco».

“Costruttori di futuro e non di cemento” è il claim della campagna elettorale della candidata a sindaco Rossella Gallo e, quando il giornalista Pier Paolo Cambareri le fa notare che la presenza dell’Unical e del futuro policlinico universitario richiederanno una ulteriore espansione della città, risponde: «A Rende esistono già tantissimi edifici non utilizzati. Il nostro programma prevede di riqualificare questi immobili e di metterli sul mercato, senza sottrarre ai rendesi gli spazi verdi che sono indispensabili a una buona qualità di vita»

Una bretella che unisca le zone industriali di contrada Lecco e contrada Cutura

La discussione affronta poi i temi legati alle infrastrutture viarie. A tal proposito, Rossella Gallo parla della necessità di creare una bretella che unisca la zona industriale di contrada Lecco con quella di contrada Cutura: «È necessario decongestionare viale Marconi che, ad ogni ora del giorno, è attraversata da grossi tir da e verso lo svincolo autostradale. Facciamo i conti con un grave inquinamento ambientale e acustico. Bisogna fare di tutto per dotare la città di bus elettrici che sostituiscono i vecchi mezzi. Senza contare i tanti pullman extra-urbani che, con le loro soste per far scendere e salire i passeggeri, contribuiscono a congestionare un traffico già critico di per sé. Quella strada, che proprio per queste ragioni, è pericolosa da percorrere a piedi, deve essere riconsegnata ai cittadini».

Le proposte di Rossella Gallo per valorizzare il centro storico di Rende

Il programma della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Rossella Gallo riserva particolare attenzione al rilancio del centro storico: «Quella zona conta una popolazione prevalentemente anziana che, ormai, non ha più la possibilità di recarsi in farmacia oppure in banca, perché entrambe, da tempo sono state chiuse, e anche i collegamenti con la parte nuova della città, come in tutte le altre periferie di Rende, sono difficoltosi e complicati. Non è concepibile che, nel 2025, i cittadini non abbiano la possibilità di spostarsi agevolmente con il trasporto pubblico».

A proposito del centro storico, Rossella Gallo illustra il progetto che prevede la detassazione per cinque anni rivolta a tutti quegli imprenditori che decidano di aprire qui un’attività turistica o artigianale: «L’Unical sforna giovani talenti che, purtroppo, per mancanza di opportunità, si vedono costretti a cercare fortuna altrove e non vogliamo più vederli partire».

Rosella Gallo: «Liste pulite e fatte di persone perbene»

Lo speciale elezioni di Dentro La Notizia, come fatto per tutti gli altri ospiti, offre alla candidata a sindaco di Rende la possibilità di formulare un appello ai potenziali elettori. Queste le parole di Rossella Gallo: «I cittadini dovrebbero preferire la mia proposta politica a quella degli altri sfidanti perché è nostra intenzione ripristinare in città la trasparenza e la legalità, trascurate da amministrazioni comunali che ci hanno lasciato in eredità montagne di debiti e l’accusa di mafiosità. Le nostre sono liste pulite e fatte da persone perbene».