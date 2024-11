Sono cinque le liste a sostegno della coalizione capeggiata dalla candidata a sindaco di San giovanni in Fiore Rosaria Succurro. L'attuale assessore di Palazzo dei Bruzi può contare anche sul supporto dei simboli di Forza Italia e Fratelli d'Italia, oltre che su tre liste civiche.

«Sono felice per l'affetto e la partecipazione riscontrata sulla mia candidatura - ha affermato - Da lunedì metteremo in moto la macchina organizzativa della campagna elettorale - si legge ancora in una nota - che sarà incentrata sulla narrazione del programma amministrativo costruito con tutti i candidati a consigliere comunale che hanno scelto di scendere in campo e costruire il progetto di futuro di questa città, purtroppo rimasto fermo da troppi anni».

«La nostra, sarà una campagna elettorale fatta di contenuti e proposte concrete, non di libri dei sogni: positiva e propositiva, non aggressiva e intrisa di livori. San Giovanni in Fiore - ha concluso Rosaria Succurro - ha bisogno di credere in se stessa, nelle sue ricchezze naturali, storiche e agroalimentari, per far partire finalmente l'economia».

I candidati al Consiglio comunale

Forza Italia

Loria Claudia, Guzzo Giovambattista, Angotti Angela, Granato Paolo, Bibiani Rossana, Ambrosio Giovambattista, Scarcelli Franco, Lopez Giovanna, Spina Iaconis Paolo, Simari Cristian, Marano Roberto, Bitonti Cristian, Nicastro Samuela, Debora Mannella, Sganga Sara

Fratelli d'Italia

Marzia Andali, Matteo Aprigliano, Antonio Ciccone, Giuseppe Gallo, Antonio Nicoletti, Salvatore Oliverio, Marco Piccolo, Nadia Sibio, Cristian Venneri, Guglielmo Milizia Santoro, Vittorio Secreti, Alessia Pagliaro, Teresa Armenis, Denise Mannarino, Maria Caterina Olivo

San Giovanni Capitale

Luigi Foglia, Giovan Battista Allevato, Rosa Audia, Francesca Benincasa, Giancarlo Bitonti, Pina Caputo, Valentina Pia De Masi, Angelina De Simone, Luigi Guarascio, Francesco Guido, Maurizio Lopez, Guendalina Marasco, Giovambattista Orlando, Alessia Pagliaro, andrea romano, Leonardo Talerico.

Rosaria Succurro Sindaco

Patrizia Carbone, Luigi Ambrosio, Giovanni Straface, Sabrina Musardo Gracco, Antonella Barberio, Gianluca catani, Giuseppe Scigliano, Antonello Martino, Sergio Allevato, Bruna Pisanelli, Valentina Lupinacci, Sergio Lopez, Tommaso marazita, Saveria Serra, Loredana Barbuto, Giovanni Fragale

Il Fiore di San Giovanni

Daniela Astorino, Maria Belcastro, Salvatore Cocchiero, Saverio Foglia, Francesco Fragale, Noemi Guzzo, Enzo Iaquinta, Francesco Lico, Antonio Lopetrone, Pasquale morrone, Lucia nigro, Amelia Rosa oliverio, Antonio Piccolo, Filomena Puleio, Alessandro Spina, Antonio Veltri



