Ha sciolto le riserve l’ex senatore Bevilacqua. Sarà candidato alle comunali di Vibo Valentia del 31 maggio

Domattina alle 11.30 presso l’Hotel Muraglia, il senatore Bevilacqua presenterà ufficialmente la sua candidatura alle comunali. Sarebbero già pronte tre liste. Quella ufficiale di Fratelli d’Italia. Una lista “del sindaco”, e un’altra lista di Franco Stinà, leader regionale di Riva Destra. Con Bevilacqua non ci sarà Giamborino, che sembra destinato a tornare nell’alveo del centrosinistra, che candida Antonio Lo Schiavo. Non è esclusa però la convergenza su Bevilacqua di altri pezzi di centrodestra, che rischiano di rimanere fuori dalla coalizione costruita intorno a Costa.

Resta da sciogliere infatti il nodo Forza Italia, dopo lo stop di Costa ai simboli. Il coordinatore provinciale Arena avrebbe già dato il suo assenso per schierare il partito senza simbolo ('una questione di lana caprina'), ma per farlo deve ottenere una deroga dai vertici nazionali del partito. Nei capoluoghi di provincia sarebbe obbligatorio schierare il simbolo di FI. Nel caso non dovesse arrivare la deroga da Roma, Forza Italia probabilmente si aggregherà alla coalizione di destra guidata da Bevilacqua.