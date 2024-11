Scende in campo Antonello Fuscà che s'inserisce nel braccio di ferro interno al Pd tra gli sponsor di Giamborino e Lo Schiavo. Poi Patania e Colelli

Saranno cinque i candidati in lizza alle primarie del centrosinistra in vista delle elezioni comunali a Vibo Valentia. Oltre l'ex consigliere regionale Pietro Giamborino e il giovane notaio Antonio Lo Schiavo, per il Partito democratico, nelle prossime ore sarà formalizzata la candidatura di Antonello Fuscà, figura prestigiosa dell'avvocatura vibonese e attuale presidente del Rotary. Sarà candidato, inoltre, per Socialismo ecologia e libertà Francesco Colelli e, come indipendente, il sindacalista dello Slai Cobas Giovanni Patania. I termini per la presentazione delle candidature scadranno martedì prossimo, mentre le primarie per la designazione del candidato alla carica di sindaco per la coalizione di centrosinistra si svolgeranno il 22 febbraio. La candidatura di Fuscà, considerato una figura molto forte sul piano elettorale, spariglia le carte e s'innesta nel braccio di ferro tutto interno al Partito democratico dove il notaio Lo Schiavo gode del sostegno del deputato Bruno Censore mentre l'ex consigliere regionale Giamborino avrebbe la benedizione dei vertici del governo regionale.

