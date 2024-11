“Devo deludere quanti provano ad inserirmi in un raggruppamento specifico cercando così di prefigurarsi scenari utili solo a superare i loro limiti “partitici”.

Il dott. Elio Costa risponde con un comunicato stampa per difendere il profilo 'civico' della sua candidatura, dopo l'appoggio pubblico ricevuto dai vertici regionali di Forza Italia.

"Diversamente da loro sono e resto indipendente ed autonomo ed in questo spirito ho deciso di offrire il mio impegno alla città che amo e per la quale intendo spendere tutta la mia passione per farla risorgere dopo questo decennio buio che ha procurato solo danni al territorio”.



Così Elio Costa, candidato a sindaco di Vibo Valentia, intende chiarire la sua posizione, dopo una serie strumentale di illazioni e considerazioni all’indomani del comunicato dei vertici regionali di Forza Italia che hanno annunciato l’appoggio alla sua candidatura.

Il comunicato non sottende accordi pregressi con Forza Italia ma trae origini solo e soltanto dalla condivisione del programma elettorale partecipato redatto a più mani, anche con i cittadini. Sono e voglio rimanere espressione di una coalizione civica di persone che intendono impegnarsi a risollevare le sorti della nostra Città. Ho detto con chiarezza, e lo ribadisco, che la mia azione è di decisa rottura, in netta discontinuità, con la disamministrazione che ha caratterizzato la vita politica a Vibo Valentia negli ultimi dieci anni. Nello stesso tempo, però, sono aperto al confronto ed alla collaborazione con quanti, in discontinuità, intendono offrire il loro contributo alla realizzazione del programma politico-amministrativo che ho posto all’attenzione di tutti senza preclusioni., con l’unica condizione che nessuno dei candidati abbia fatto parte o faccia parte dell’attuale amministrazione, della quale ho sottolineato, già nel programma, i molteplici aspetti da me non condivisi”.



“È fuorviante definirmi il candidato di centrodestra – aggiunge Elio Costa – perché le liste che a me fanno riferimento raccolgono le diverse sensibilità del panorama politico senza preconcetti. Esse infatti sono tutte accomunate dall’unico superiore interesse rappresentato dalla volontà di avviare un nuovo percorso assumendoci la responsabilità di ricercare e proporre soluzioni relative alle tematiche fondamentali di rinascita della città, nella convinzione che un buon sindaco debba seriamente farsi carico della crescita e del miglioramento della qualità della vita dei suoi concittadini”.



“Tutte le altre questioni di bassa politica partitica – conclude Elio Costa – le lasciamo agli altri che di politica vivono (d’altronde, sono note le passate esperienze politiche del candidato Pd, decisamente bocciate dalla cittadinanza): noi puntiamo solo a far rinascere la nostra amata Città!”.