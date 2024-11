Ieri, a Bivona per un incontro elettorale, Elio Costa ha confermato il no ai simboli di partito nella sua coalizione. Resta fuori quindi Forza Italia, che potrebbe aggregarsi al terzo polo di Giamborino e Bevilacqua, o presentare una candidatura in solitaria, Maria Limardo.

