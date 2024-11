'Intendiamo avviare una nuova modalità di partecipazione alla politica e alla campagna elettorale, attraverso la quale saranno gli stessi sostenitori i finanziatori delle spese che la campagna stessa comporterà'

Domani, venerdì 6 marzo, alle ore 20.30, Antonio Lo Schiavo parteciperà ad una cena di raccolta fondi per la sua campagna elettorale, organizzata dai suoi sostenitori presso il ristorante "Il Saraceno" di Vibo Marina. "Intendiamo avviare una nuova modalità di partecipazione alla politica e alla campagna elettorale - ha spiegato Lo Schiavo - attraverso la quale saranno gli stessi sostenitori ognuno per ciò che potrà e vorrà, i finanziatori delle spese che la campagna stessa comporterà. Un modo per coinvolgere attivamente quanti si sono avvicinati con convinzione al nostro progetto di cambiamento della città, fin dall'esaltante e riuscitissima esperienza delle primarie".

"Una modalità che intende, inoltre, lanciare messaggi precisi a partire già dalla forma con cui gestiremo materialmente l'aspetto economico della fase elettorale - ha aggiunto Lo Schiavo- I contributi volontari di ciascuno, raccolti attraverso l'iniziativa di domani e un'apposita campagna di fundraising che lanceremo a breve, saranno accreditati su un conto dedicato, puntualmente rendicontati e resi pubblici, nella consapevolezza che nei finanziamenti alle campagne elettorali serva la massima trasparenza consentendo ai cittadini di sapere chi sostiene, anche economicamente, i candidati. Tutte le altre spese che la raccolta fondi non dovesse coprire, resteranno a mio personale carico. Sono infatti convinto che l'autonomia, che rappresenta la vera cifra politica alla quale ho scelto d'improntare la mia candidatura e il mio impegno futuro, non vada solo predicata ma anche praticata con gesti concreti e senza compromessi. Essa è un valore troppo importante per essere sacrificato per mero calcolo elettorale».