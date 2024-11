A solo venti anni Antonio Cocerio corre per la fascia tricolore insieme a una squadra composta per un terzo da under 25. A fargli concorrenza il sindaco uscente Domenico Stefano Greco

Prima ancora che si svolgano le amministrative un primato la Calabria già ce l’ha. Si tratta del candidato a sindaco più giovane d’Italia che i prossimi tre e quattro ottobre sfiderà il pronostico delle urne per acciuffare la fascia tricolore di Tiriolo.

Poco meno di quattro mila abitanti, centro agricolo e commerciale della Sila piccola, situato a nord dell'istmo di Catanzaro, Tiriolo vede due solo candidati in corsa. Uno è il sindaco uscente Domenico Stefano Greco, l’altro, Antonio Cocerio ha a malapena venti anni.

«La scelta di Antonio di candidarsi a sindaco - spiega un comunicato - è maturata con l’intenzione di voler portare nuove energie, visioni e progetti al suo comune. Ma soprattutto per dare un futuro qui ai ragazzi come lui, costretti da sempre ad emigrare per lavorare e vivere. La lista civica a suo supporto “Primavera X Tiriolo” (composta per 1/3 da under25) unisce persone alla prima esperienza politica ed elettorale a persone che hanno già lavorato nei banchi del consiglio comunale e della giunta».