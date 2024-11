Si infittiscono e prendono forma le trame politiche in vista delle comunali di Maggio a Corigliano-Rossano. Su più fronti. Dopo l’investitura di Claudio Fiorentino a candidato sindaco, scaturita dalle comunarie dei meetup cittadini del Movimento 5 Stelle, e dopo l’ufficializzazione di un’altra candidatura, quella di Flavio Stasi, movimentista radicale di sinistra che sarà supportato da 4 liste, cresce anche la famiglia politica del movimento “Civico popolare”, al quale aderiscono già le associazioni Fiori d’Arancio, Idea Futuro e Gente di Mare, e che da oggi può contare anche del sostegno dei Moderati in Rivoluzione Italia (MIR). L’accordo di programma è stato sottoscritto dal movimento civico con Fabrizio Russo, coordinatore regionale del “Mir”.

«Impegno comune sui valori della legalità»

Civico popolare, che concorrerà alle prime elezioni amministrative di Corigliano Rossano, e Mir si propongono di discutere, analizzare e redigere punti programmatici precisi, per un’idea di buon governo della “nuova” città. «Principi che – scrivono in una nota - saranno improntati sui valori quali la legalità, l’impegno contro le mafie e la solidarietà».

Si coalizzano nuove forze, dunque, questa volta di ispirazione di centrodestra, attorno a quella che dovrebbe essere la candidatura di Gino Promenzio, ispiratore del movimento “Civico Popolare”. In realtà, l’ortopedico pediatrico, nonché dirigente nazionale del Partito democratico, non ha ancora ufficializzato la sua “scesa in campo” in prospettiva elettorale anche se si tratterebbe di una pura formalità.

Così come è attesa a giorni, ormai, l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Giuseppe Graziano che proprio nelle ultime ore ha incassato, tra gli altri, il sostegno del Comitato delle 100 Associazioni.