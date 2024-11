«Mi piacerebbe un gemellaggio tra il sindaco di Genova e il sindaco di Reggio Calabria: qui il ponte l'hanno fatto, là bisogna farlo. Penso che sarebbe un bel salto nel futuro». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando la stampa a Genova e parlando delle candidature del centrodestra alle prossime elezioni regionali e amministrative. Dopo l’accordo con Silvio Berlusconi (Fi) e Giorgia Meloni (Fdi), infatti, toccherà al partito del Carroccio indicare il candidato alla carica di sindaco nella città dello Stretto.





La Lega punta sulle città del Centro sud che andranno al voto da settembre, a partire da Reggio Calabria (il più significativo comune chiamato alle urne e che conta 182.551 abitanti) dove l’obiettivo è eleggere 'il sindaco del Ponte', per dare concretezza a uno dei grandi progetti infrastrutturali per rilanciare il Paese: «Salvini – viene riferito in una nota stampa - sta valutando una rosa di cinque nomi per individuare il candidato migliore».