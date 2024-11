L’assessore Danilo Russo ha rassegnato al sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, le sue dimissioni. «Una decisione - spiega - che è stata concertata e condivisa con il mio gruppo di appartenenza, Catanzaro da Vivere, nell’ottica di un avvicendamento interno allo schieramento».

Russo ringrazia Abramo per la fiducia ripostagli in tutto il corso del suo incarico. Contestualmente - spiega una nota del Comune - il primo cittadino, nel prendere atto della scelta politica, ha provveduto a nominare in sostituzione, quale nuovo assessore, il già capogruppo in Consiglio comunale, Ezio Praticò, che lascerà il proprio posto allo stesso Russo, primo dei non eletti in Catanzaro da Vivere, surroga prevista nella prossima seduta della civica assise. Il neo assessore Praticò è stato delegato al personale.