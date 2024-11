Il primo cittadino illustra la volontà di: «facilitare il dialogo con le forze che si richiamano al Centro sinistra in vista delle elezioni»

Il sindaco di Cetraro, Angelo Aita, ha azzerato la Giunta comunale. Lo comunica lo stesso primo cittadino sul suo profilo Facebook. «Ieri sera a seguito degli ultimi avvenimenti amministrativi, su mia richiesta si sono riunite le forze di maggioranza per una verifica politica, a termine della quale è emersa la volontà ferma e decisa, da parte dell'intera coalizione - scrive il sindaco - di proseguire l'esperienza amministrativa che sta portando ad importanti risultati come dimostrano i finanziamenti ottenuti e le opere in corso di realizzazione».

«Le forze di maggioranza - scrive ancora Aita - hanno condiviso la mia proposta di un azzeramento politico della Giunta per facilitare il dialogo con le forze che si richiamano al Centro sinistra e in modo particolare con il Pd, al fine di costruire un processo comune idoneo ad affrontare insieme le sfide che pone l'ultima parte della consiliatura, nonchè i prossimi appuntamenti elettorali tra cui quello regionale».