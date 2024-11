Questa mattina in un Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi il neo sindaco eletto ha svelato la sua squadra di governo. Cultura e Welfare non sono state assegnate

La delega al Bilancio è stata trattenuta momentaneamente dal sindaco di Cosenza, il suo vice invece sarà Maria Pia Funaro, eletta in quota Pd a cui è toccato anche il ramo Ambiente e Territorio. Franz Caruso, pertanto, per le dissestate casse comunali continuerà a ricercare una figura di alto profilo, sebbene da qui a breve dovrebbero essere approvati il consuntivo del 2020 e il preventivo del 2021.

La suddivisione

Come era nelle previsioni, al Partito Democratico è toccata anche un’altra poltrona. Stesso numero per la lista principale a sostegno di Franz Caruso e per l’area che fa capo a Francesco De Cicco. Completano il quadro il PSI e il M5S, che sfrutta così il passo indietro di Bianca Rende.

Giunta Caruso: nomi e deleghe

Maria Pia Funaro (Pd): Vicesindaco - Ambiente e Territorio



Damiano Covelli (Pd): Lavori Pubblici; Mobilità, Viabilità e Trasporti; Organizzazione, Innovazione e Risorse Umane; Rapporti con i Comuni, Rapporti con il Consiglio comunale



Maria Teresa De Marco (Franz Caruso sindaco): Salute e Benessere



Massimiliano Battaglia (Franz Caruso sindaco): Artigianato, Commercio e Attività produttive



Francesco De Cicco (candidato a sindaco): Manutenzione; Polizia Municipale



Pasquale Sconosciuto (Cosenza libero): Verde Pubblico; Servizi al Cittadino; Quartieri e Frazioni





Pina Incarnato (PSi): Urbanistica ed Edilizia



Veronica Buffone (M5S): Attività istituzionali; Protezione Civile; Legalità; Puc