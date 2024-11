Nel presentare “Il Libro Bianco sul degrado edilizio e sociale della città di Cosenza”, spiega: «Si tratta di un focus scientifico»

"Il sindaco Occhiuto ha dato il via libera alla Metro e alla città unica Cosenza-Rende. Se dice sì anche al nuovo ospedale si realizza il programma della Grande Cosenza. E io non ho più motivo di restare in consiglio comunale". Lo ha detto Carlo Guccione nel presentare "Il Libro Bianco sul degrado edilizio e sociale della città di Cosenza".

"Si tratta - ha aggiunto Guccione - di un focus scientifico, elaborato alla luce dei dati forniti dall'Istat. Ma sono proprio questi dati a restituire un'immagine fedele della politica assente, che rivolge la sua attenzione altrove e lontano dalle zone più degradate della nostra città. É necessario elaborare una strategia che favorisca la riqualificazione dei quartieri periferici attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche e private, recuperando non solo la qualità urbanistica dell'abitare ma, contestualmente, mettendo in atto politiche di inclusione sociale e del lavoro al fine di migliorare i servizi per anziani, giovani e le categorie sociali più deboli". (Ansa)