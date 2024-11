Il neo eletto alle regionali Pierluigi Caputo rimarrà in carica: troppo instabile la maggioranza per affrontare il voto segreto in aula. Ancora incognite sul rimpasto di giunta

Sembrano destinate a chiudersi ancora prima di aprirsi, le consultazioni politiche al Comune di Cosenza per la sostituzione del presidente dell’assise, Pierluigi Caputo, appena eletto in Consiglio regionale. Il posto, a quanto pare, non sarebbe più disponibile: Caputo resterà in sella rinunciando alla indennità.

Il rischio del voto segreto

In questa fase la maggioranza di Mario Occhiuto non gode di buona salute: tra i banchi del consiglio si moltiplicano i mal di pancia e nel segreto dell’urna, il rischio che qualche franco tiratore possa determinare l’elezione di un presidente non gradito al sindaco, è altissimo. Per questo Caputo manterrà la carica, almeno per il momento.

Ambizioni deluse

Dovranno allora accantonare le loro ambizioni Francesco Spadafora, il più votato tra la maggioranza nelle amministrative del 2016 con 880 preferenze, e Piercarlo Chiappetta, che rivendicava il prestigioso ruolo come premio di consolazione dopo l’esclusione dalle liste per le regionali. In realtà il nome favorito per subentrare a Caputo era quello di Alessandra De Rosa. Fedelissima del sindaco e delegata al welfare, il suo sarebbe un profilo spendibile anche per l’ingresso in giunta. Dovesse guadagnare la nomina ad assessore al suo posto entrerebbe in consiglio il primo dei non eletti della lista Occhiuto Bis, Massimiliano Battaglia, persona vicina alla stessa De Rosa.

Incognita vicesindaco

Nell’esecutivo del Comune di Cosenza poi, rimane da riempire la casella del vicesindaco. Il nome più gettonato è quello di Rosaria Succurro la quale, però, sembra destinata ad assumere un ruolo nella legislatura regionale che sta per aprirsi. Anche per questo Mario Occhiuto procederà al preannunciato rimpasto soltanto dopo il varo della squadra guidata da Jole Santelli.