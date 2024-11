Doveva subentrare al neo assessore Di Nardo, invece lascia il posto all'avvocato Annalisa Apicella

Colpo di scena a Palazzo dei Bruzi. Dopo le dimissioni di Luciano Vigna e l’ingresso in giunta di Lino Di Nardo, non sarà Giovanni Quintieri a subentrare in consiglio comunale in qualità di primo dei non eletti. L’avvocato infatti ha protocollato una comunicazione in segreteria generale in cui rinuncia alla carica. Una sorta di dimissioni anticipate. La scelta, secondo quanto si è appreso, è ufficialmente riconducibile a questioni personali.



Al di là delle ragioni, la decisione è stata certamente concordata con Fausto Orsomarso, consigliere regionale di riferimento della lista Cosenza Positiva, del quale peraltro Quintieri è anche stretto collaboratore. Non sono quindi escluse motivazioni politiche riconducibili al raffreddamento dei rapporti tra Forza Italia e Fratelli d’Italia all’indomani della proclamazione alla Camera di Maria Tripodi proprio al posto di Fausto Orsomarso. Nell’assise di Palazzo dei Bruzi subentrerà invece Annalisa Apicella, avvocato civilista, premiata dall’elettorato con 284 preferenze.