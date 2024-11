Erano dei rumors che viaggiavano già da alcuni mesi, ma ora si è avuta la certezza: il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, con il decreto sindacale numero 11/2018, ha proceduto ad azzerare la Giunta. Nel testo si legge che “tale revoca si basa su valutazioni di opportunità politico - amministrative a seguito di verifica politica, e che non si tratta di atto sanzionatorio né di atto che riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli assessori, ma di un provvedimento dettato, oltre che da valutazioni politiche, anche a garanzia della coesione e dell’unitarietà dell’azione di governo con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l’azione politico-amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico, a favore della cittadinanza”. In parole povere, questo “cambio di look” è necessario per avere una maggiore incisività nell'azione amministrativa. Questo documento firmato dal sindaco è stato trasmesso agli ormai ex assessori, e sarà portato in Consiglio Comunale alla prima seduta utile.

Per quanto riguarda i nuovi membri della Giunta, sono stati fatti vari nomi, alcuni dei quali provenienti dalla “vecchia”: secondo i rumors, l'ex assessore al Bilancio Benedetto Proto dovrebbe essere il nuovo vicesindaco al posto di Antonella Cosentino, alla quale rimarrebbe la delega alla Cultura; l'ex assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Sinopoli dovrebbe essere sostituito da Leo Pedace, ex presidente della società in house del Comune, Crotone Sviluppo. L'ex assessore al Verde Pubblico Caterina Caccavari, dovrebbe essere sostituita da un altro rappresentante del movimento Laboratorio Crotone in seno alla maggioranza in assise, al quale lei appartiene, e dovrebbe essere la consigliera comunale Valentina Galdieri. Questi sono stati i nomi “più in voga” nelle ultime settimane, anche se per la certezza assoluta bisogna aspettare la formazione della nuova Giunta nominata dal primo cittadino Ugo Pugliese, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.