Le motivazioni sarebbero di natura professionale. Intanto si fanno sempre più insistenti le voci di un rimpasto in Giunta e non è escluso che la prossima settimana possano esserci ulteriori novità

L’assessore comunale alla Tutela della Salute di Crotone, Carla Cortese, ha presentato questa mattina le sue dimissioni. A darne notizia è lo stesso ente attraverso un comunicato stampa, in cui si evidenzia che la decisione sarebbe «dettata dalla volontà di far fronte pienamente ai delicati impegni professionali che la sua attività di medico quotidianamente le impone, ritenendo improcrastinabile il suo ritorno alla pienezza della professione medica».

Nella nota indirizzata al sindaco, Vincenzo Voce, Cortese «ringrazia il sindaco per la opportunità di crescita personale e i colleghi di giunta per i proficui rapporti umani e professionali ed allo stesso modo i consiglieri comunali, i dirigenti e i dipendenti del Comune di Crotone».

«Nel prendere atto della decisione di Carla, che comprendo, desidero ringraziarla per l’impegno e la dedizione che ha applicato nel suo ruolo, in una fase delicata della vita cittadina dovuta all’emergenza sanitaria. Accanto alle doti professionali voglio rimarcare la sensibilità personale e la gentilezza di Carla che è stata per la nostra squadra di Governo una risorsa preziosa così come resta una risorsa importante per la nostra comunità» ha commentato il sindaco Voce.

Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di un rimpasto in giunta e non è escluso che la prossima settimana possano esserci ulteriori novità a piazza della Resistenza. Cortese è il secondo assessore a dimettersi, dopo Sandro Cretella, che ha lasciato l'incarico nel novembre scorso.