Il sindaco Falcomatà a colloquio con i gruppi di maggioranza: «Inauguriamo una nuova fase all’insegna dell’ascolto»

Si è tenuto ieri a Palazzo San Giorgio l’ultimo giro di consultazioni propedeutiche alla composizione della nuova Giunta Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Dopo aver incontrato i vertici dei partiti a sostegno della maggioranza il primo cittadino ha ascoltato nuovamente oggi tutti i gruppi e le liste presenti in consiglio comunale.

«E’ stato un confronto come sempre utile e costruttivo - ha commentato il sindaco al termine del giro di consultazioni - sono convinto che questa fase di riflessione, propedeutica al varo della nuova Giunta, sia fondamentale per il rilancio della nostra azione amministrativa. Con le forze politiche che compongono la coalizione abbiamo individuato le principali priorità, i settori da implementare, le necessità primarie cui rispondere nell’immediato, insieme con un disegno complessivo a più ampio raggio da mettere in atto da qui al termine della consiliatura. Inauguriamo dunque la fase due dell’esecutivo cittadino - ha aggiunto il Sindaco - recuperando la centralità della politica come cuore pulsante dell’azione amministrativa».

«Ho chiesto ai miei consiglieri di riattivare, attraverso un percorso condiviso, i canali dell’ascolto, riaffermando quella funzione di servizio necessaria a rilanciare lo sviluppo del nostro comprensorio urbano, a partire dalle periferie. Sono convinto – ha concluso Falcomatà - che ci siano tutti i presupposti per fare di più e meglio di quanto fatto fino ad oggi, rinforzando la nostra azione di governo. Questa città merita davvero il meglio».