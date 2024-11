È arrivata l’ufficialità: il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha varato la nuova giunta, nella quale entrano – secondo le previsioni – i neo assessori Antonella Tripodi, Rosa Chiaravalloti e Carmen Corrado. «Affronterò con la mia nuova Giunta le nuove sfide che ci attendono con rinnovato spirito e immutato senso di responsabilità – scrive in una nota il primo cittadino -. A tre anni dall’insediamento dell’amministrazione che mi onoro di guidare, ho deciso, dopo attenta riflessione, di procedere ad una rimodulazione della giunta comunale e delle deleghe conferite ai singoli assessori al fine di imprimere un’accelerazione alla nostra attività politico-amministrativa. Un’attività i cui frutti – e sono davvero importanti – si vedranno a breve».

«Quelli appena trascorsi – aggiunge Limardo – sono stati giorni molto intensi. I partiti che costituiscono la mia maggioranza, e che ringrazio per il supporto che mi hanno sempre dimostrato, hanno sottoposto alla mia attenzione delle legittime istanze di rinnovamento. Istanze che ho ritenuto di accogliere perché maturate all’interno di un ragionamento ampio con alla base un solido principio: il bene di Vibo Valentia, il bene delle sue frazioni e di tutti i suoi cittadini. Il bene della mia gente. Se avessi pensato, per un solo momento, che le richieste fossero frutto di altri tipi di ragionamenti divergenti rispetto agli obiettivi ed ai principii del mio programma, non avrei esitato un attimo ad opporre il mio no. È nelle mie prerogative di sindaco, è nel mio diritto, è nell’interesse di tutta la cittadinanza che con orgoglio rappresento».

