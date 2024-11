Fumata bianca per la giunta comunale di Reggio. Almeno in parte si sta delineando la “nuova” formazione che avrà il compito di portare avanti la città dello Stretto. Sconti e difficoltà da un alto sembrano essere stati superati. Ecco i nomi degli assessori in area Pd: si consuma il ritorno alla politica reggina di Mimmo Battaglia che avrà l’assessorato dell’uscente Mariangela Cama. A volte ritornano si direbbe, perché nel settembre del 2014, alle Primarie del centrosinistra, con soli duecento voti di scarto, Battaglia fu sconfitto dallo stesso Falcomatà che poi sarebbe diventato sindaco da lì a poco.

Accanto a lui torna in giunta Lucia Anita Nucera, attualmente consigliera presidente della commissione pari opportunità, aveva ricoperto il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità e Minoranze linguistiche per il Comune di Reggio Calabria nella seconda parte del primo tempo di Falcomatà. Altra new entry Angela Martino, subentrata dopo la sospensione di Antonino Castorina in consiglio comunale, attualmente presidente della commissione decentramento.

Le uniche conferme sarebbero quelle per Rocco Albanese, Demetrio Delfino e Irene Calabrò. Il problema sarebbe relativo alle proposte dall’area di De Gaetano. Sarebbe proprio il sindaco sospeso a mettere veti sui nomi proposti dai Democratici Progressisti. Qualche casella rimane da riempire. Certo è che sicuramente entro la fine della settimana il quadro sarà completo perché la città ha già aspettato abbastanza per non perdere il treno dei finanziamenti.

